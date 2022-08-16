Зеленський відповів, коли українських чоловіків випускатимуть за кордон

Президент наголосив, що захист суверенітету і територіальної цілісності держави є справою всього народу України.

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про зняття обмеження щодо виїзду за кордон для чоловіків 18-60 років без військового досвіду.

Відповідь глави держави опублікована на порталі петицій.

"Стосовно порушеної у петиції ініціативи щодо залучення до захисту України лише осіб, які мають військовий досвід, вкотре зазначаю, що відповідно до статті 17 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності держави є справою всього Українського народу", – зазначив Зеленський.

Він нагадав, що захист Вітчизни — є обов'язком громадян України.

"Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичними, релігійними та іншими переконаннями, статтю, етнічним та соціальним походженням, майновим станом, місцем проживання, за мовними або іншими ознаками, зокрема професійною приналежністю. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України проводиться загальна мобілізація. Комплектування Збройних Сил України здійснюється також і військовозобов’язаними, які не мають військового досвіду та раніше не проходили військову службу", - резюмував президент.

У відповіді також наголошується, що на період дії правового режиму воєнного стану конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені, у тому числі, статтею 33 Конституції України, можуть обмежуватися.

Скасування вказаних обмежень передбачається здійснити після завершення дії правового режиму воєнного стану.

Президент України звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням опрацювати порушені в електронній петиції питання.

"Про відповідні результати автора електронної петиції поінформує Кабінет Міністрів України", - йдеться у відповіді.

Нагадаємо, петиція про заборону в'їзду на територію України громадянам Росії на наступні 50 років набрала необхідну кількість підписів.

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