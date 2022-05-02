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Зеленський відповів, на які готовий жертви, щоб зберегти незалежність України

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Зеленський відповів, на які готовий жертви, щоб зберегти незалежність України

Associated Press

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався із журналістом грецького суспільного мовника ΕRΤ.

Під час розмови він поцікавився, на які жертви готовий очільник країни, аби зберегти українську незалежність.

У відповідь Зеленський зазначив, що не був готовий жертвувати навіть одним життям.

"Ми не жертвуємо людьми. Це зовсім по-іншому відбувається. Ми обираємо, чи готові ми віддати свої життя за нашу державу. І це наш особистий вибір всіх громадян України. Я думаю, що кожна людина у світі обирає для себе життя. А на що ви готові, щоби почуватися просто вільним?" – відповів на запитання український президент.

Нагадаємо, Зеленський назвав збитки, які Росія заподіяла Україні. Як зазначив очільник країни, зараз можна говорити лише про кількість зруйнованих будинків та інфраструктури.

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