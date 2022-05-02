Зеленський відповів на закиди РФ про те, що держава-окупантка нібито воює із Заходом та НАТО

Росія воює не з НАТО чи колективним Заходом, а з Україною.

А заяви російських посадовців про нібито війну з західними державами - це все спрямоване на внутрішнього споживача.

Про це президент Зеленський сказав під час спілкування з журналістом грецького суспільного мовника ΕRΤ.

"Дуже вигідно сьогодні Росії говорити, від них ідуть такі сигнали, що Росія воює з країнами НАТО, або зі Сполученими Штатами Америки. Тому що ми даємо відсіч армії Російської Федерації, вони це роблять для свого внутрішнього споживача, інформаційно вони це роблять, щоби показати, що Росія дуже міцна і вона воює з усім Заходом. Саме для цього, щоби знов таки бити по тому, що Україна не є суб'єктом. Ми точно не воюємо і не воювали з російським народом. Ми воювали за Україну проти Росії і проти російської армії і на нашій території. Я думаю, що відповідь, якщо не думати складних якихось речей, геополітичних, нового розподілу світу, відповідь, чесно кажучи, достатньо проста: подивіться, хто гине на цій війні? Українці, українські військові і російські військові. І тоді точно є відповідь, хто сьогодні воює. Воює Україна з Росією. І де гинуть люди? На території України. Значить, на території України, значить Росія прийшла до нас. Тому якщо не вникати в складнощі про війну, розподіл, хто головний з імперій - Захід, Сполучені Штати або філософія Китаю, або ринки Російської Федерації, або арабський світ, за кого буде Індія, за кого буде Пакистан. Якщо про це все не думати, а просто подивитися на карту бою, то ви побачите, хто воює, хто гине і за що хто гине і на якій землі. Ось тут і є відповідь", - наголосив президент України.

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