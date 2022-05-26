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Зеленський відповів на заяву ексдержсекретаря США, що Київ повинен піти на поступки РФ

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Зеленський відповів на заяву ексдержсекретаря США, що Київ повинен піти на поступки РФ

Фото: Офіс президента України

Президент нагадав Кіссинджеру, як у 1938 році його родина рятувалася з нацистської Німеччини. І від нього тоді не чули, що треба нібито адаптуватися до нацистів замість того, щоб рятуватися від них чи боротися з ними.

Хоч би що робила російська держава, знаходиться хтось, хто каже: давайте врахуємо її інтереси. Цьогоріч у Давосі це знову прозвучало. Попри тисячі російських ракет, які вдарили по Україні. Попри десятки тисяч убитих українців. Попри Бучу й Маріуполь тощо. Попри зруйновані міста. І попри побудовані російською державою "фільтраційні табори", у яких убивають, катують, ґвалтують і принижують, як на конвеєрі. Росія зробила це все у Європі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у щоденному вечірньому зверненні 26 травня.

"Але все одно в Давосі з глибокого минулого виринає, наприклад, пан Кіссинджер і говорить, що нібито треба віддати Росії шматок України. Щоб нібито не було відчуження Росії від Європи. Таке враження, що в пана Кіссинджера на календарі не 2022 рік, а 1938-й, і він думав, що говорить з аудиторією не в Давосі, а в тодішньому Мюнхені", - сказав президент.

До речі, як зазначив Зеленський, в реальному 1938 році, коли родина пана Кіссинджера рятувалася з нацистської Німеччини, йому було 15 років, і він все чудово розумів. І від нього тоді не чули, що треба нібито адаптуватися до нацистів замість того, щоб рятуватися від них чи боротися з ними.

Зазначимо, ексдержсекретар США Генрі Кіссинджер заявив, що Україна повинна піти на переговори з Росією, навіть якщо від неї будуть потрібні поступки. Таку заяву він зробив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. За словами Кіссинджер, "переговори між РФ і Україною повинні початися в найближчі два місяці, перш ніж вони приведуть до наслідків, які буде нелегко подолати".

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів про удар у спину від проросійських лобістів у Європі.

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