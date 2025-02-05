Зеленський відповів на критику ударів по Росії, навівши приклад США

Президент України нагадав про удари американської армії по терористах після теракту 11 вересня 2001 року, під час якого загинуло багато людей.

Президент України Володимир Зеленський відповів на критику ударів по території Росії, зазначивши, що вони завдаються виключно по військових об'єктах. І якби перед США виникла аналогічна загроза, вони теж били б по території противника.

Про це Зеленський сказав у інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

Президент України відповів на запитання журналіста щодо засудження американським подкастером Джо Роганом далекобійних ударів по Росії:

"Коли війна далеко, легко про неї розмірковувати. Але коли ти відчуваєш її на собі, то знаходиш правильні відповіді".

У цьому контексті Зеленський нагадав, що 11 вересня 2001 року у США стався теракт із загибеллю великої кількості людей. У відповідь на це армія країни завдала удару по терористах і "поставила їх на місце".

"Це справедлива ціль США – зупинити терористів. Інакше, якщо ви їх не зупиняєте, вони знову до вас прийдуть. Ось вам і відповідь", – сказав глава держави.

Він додав, що Сили оборони України били по Курській області, куди росіяни завезли 12 тис. найманців з Північної Кореї для вбивства українців. Було знищено 4000 бійців КНДР.

Зеленський акцентував, що для недопущення цього Україна просила далекобійну зброю, однак партнери не надали її в достатній кількості.

Президент висловив упевненість в тому, що якби перед США виникла загроза у вигляді військ Ірану та Північної Кореї, то американська влада точно б не чекала, допоки щось станеться.

"США просто стояли б і чекали? Чи сказали б вони: "Нічого не робімо й подивімося, що станеться"? Ні. Єдині, хто говорить про Третю світову війну – це Путін, Північна Корея, Іран та їхні послідовники. Ось чому їх треба зупинити", – наголосив Зеленський.

До слова, глава держави також заявив, що Путін не розпочав би повномасштабне вторгнення 2022 року, якби Україна не віддала ядерну зброю.