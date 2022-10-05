Зеленський відповів Путіну: не потрібні лекції з "альтернативної історії" та політінформації

Президент України наголосив, що українці знають, що вони на своїй землі і нам не потрібні щоденні лекції з "альтернативної історії" та політінформації. Російська влада ж досі не може пояснити своїм громадянам, навіщо їм потрібна ця війна, мобілізація та знищення перспектив.

Про це 5 жовтня під час звернення до українців сказав президент Володимир Зеленський.

"Навіть якщо ви ще десь у світі знайдете якусь іншу зброю з такою самою "природньою" для вашого "русского міра" назвою, як ці ось іранський Shahed, якими ви намагаєтесь бомбити такі наші міста, як, наприклад, Біла Церква. .. Це все одно вже нічим вам не допоможе. Ви вже програли. Програли тому, що навіть зараз, на 224-й день повномасштабної війни, вам доводиться пояснювати своєму суспільству, навіщо все це потрібно: ця війна, брехлива мобілізація і самознищення всіх перспектив вашого народу", - наголосив президент.

Зеленський додав, що українцям не потрібні щоденні лекції Путіна з "альтернативної історії".

"Коли люди відчувають свою правоту і перебувають на власній землі, вони самі все знають. Їм не потрібні нав'язливі лекції з "альтернативної історії" та сеанси політінформації щодня – то на зустрічі з учителями, то на нараді про перебіг сезонних польових робіт. Українці знають, за що воюють. І дедалі більше громадян Росії усвідомлюють, що вони мають загинути просто тому, що одна людина не хоче припинити війну", - пояснив український президент.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що причиною війни стали спроби України та Заходу "розірвати історію на частини", оскільки у його фантазіях українські території колись були "російськими".

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