Зеленський відповів, скільки людей на місяць мобілізували в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найбільша мобілізація в Україні була минулого року — 30 000 осіб на місяць.

Про це президент розповів в інтерв'ю The Economist.

"Я не знаю, хто піднімає питання про ці 500 000 — якісь військові з України, з Європи, з США, багато радників. Якщо ти хороший радник, ти йдеш на передову і воюєш. Я так думаю. В медіа дуже багато говорять про те, як воювати, скільки людей треба мобілізувати і так далі", - заявив глава держави.

Зеленський зауважив, що найбільша мобілізація в Україні була минулого року — 30 000 осіб на місяць. Водночас Росія мобілізує 45 000 осіб щомісяця.

"Отже, найбільша мобілізація була минулого року — 30 000 на місяць. Це, на мою думку, було багато. Так, це було питання від військових, від генералів, що вони зробили, що Україна мобілізувала — 30 000 на місяць", - зазначив президент.

За його словами, Росія має армію чисельністю 1,5-1,9 мільйона осіб, що у два рази більше за українську. Він додав, що Росія має ті ж самі проблеми на фронті, що і Україна.

"І у них ті ж самі проблеми. У деяких напрямках, де ми маємо складнощі, наприклад, 60% або 50% або 70% в бригаді — так, у них те саме. У них ті ж проблеми, ті ж питання, ті ж виклики", - додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, чому Путін хоче затягнути війну.

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