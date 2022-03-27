Зеленський відреагував на фейк Міноборони РФ про "плани" України першими напасти на Донбас

Відомство країни-агресорки оприлюднило "документ", датований 22 січня.

Президент Володимир Зеленський відрегував на фейк, що Україна зібралася відбирати територію Донбасу силовим методом.

Під час інтерв'ю російським ЗМІ Зеленського поппросили прокоментувати документи, які оприлюднило Міноборони Росії, датовані 22 січня за підписом Миколи Балана, згідно з якими, як заявила російська сторона, випливає, що збройні сили України планували попереджувальний удар, планували першими напасти на Донбас.

"Ну, це фейковий якийсь документ. Не було. Звісно, ​​жодних планів не було. Починаючи з 2019 року, знову ж таки, і президенту Путіну, і потім усіма цими різними каналами, про які ви сьогодні говорили... Я говорив, що ми не збираємося військовим шляхом забирати наші території. Я хочу з вами домовитись. Мало того, я хочу знайти формат, в якому можна пожити якийсь час. Я хотів пожити якийсь час у відносинах між Україною та Росією – до цього вторгнення. Я шукав різні варіанти. Повірте мені.

Ось якщо ви мені зараз назвете країну, чи мав я з ними переговори, чи я готував папери для Російської Федерації… Не буде десятка країн, з якими б я не провів переговори, щоб вийти на якусь зустріч, на якийсь формат президентом Російської Федерації. Незважаючи на те, що хтось там мені казав, що це принизливо, не можна весь час говорити про цю зустріч. Для мене не було принизливо, бо я знав, чим усе скінчиться. І ми до цього дійшли", - відповів глава української держави.

Раніше Зеленський наголосив, що мови Кремля про так звану "денацифікацію" та "демілітаризацію" України, які вона висуває на перемовинах щодо припинення війни, не обговорються.

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