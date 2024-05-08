Зеленський відреагував на масований ракетний удар "нациста Путіна"

Глава держави звернув увагу, що росіяни влаштували атаку в День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку в ніч проти 8 травня і назвав президента РФ Володимира Путіна "нацистом".

Про це глава держави написав у Мережі.

"Масований ракетний удар нациста Путіна в День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні", – звернув увагу Зеленський.

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Він поінформував, що російські війська випустили понад 50 ракет і понад 20 дронів-камікадзе "Шахед" по інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях.

Президент зазначив, що усі необхідні служби вже працюють на місцях, ліквідовуючи наслідки терору.

"Весь світ має чітко розуміти, хто є хто. Весь світ не має права дати ще один шанс нацизму", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, росіяни завдали масованого ракетно-дронового удару по об'єктах енергетичної інфраструктури у Вінницькій, Запорізькій, Івано- Франківській, Кіровоградській та Полтавській областях, повідомили в "Укрененрго".

Також ворог атакував два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині.

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