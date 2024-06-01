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Зеленський відреагував на масований удар РФ по Україні

Зеленський відреагував на масований удар РФ по Україні

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Головною мішенню окупантів стали об'єкти енергетичної інфраструктури в різних регіонах України.

Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану таку окупаційних військ Росії по містах України у ніч проти 1 червня. Глава держави наголосив, що понад 50 ракет різних типів і близько 50 дронів "Шахед" було спрямовано на південь, центр і захід України.  

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Я вдячний нашим воїнам за те, що більшість з них знищено, але були й влучання. Усі служби працюють на місці, щоб забезпечити відновлення та допомогу. Кожен постраждалий отримає всю необхідну допомогу. Головна мета Росії – нормалізувати терор, використати відсутність достатньої кількості засобів ППО та рішучості партнерів України. Російські терористи розуміють лише мову сили. І єдиний спосіб зупинити цей терор і не дати йому стати нормою – своєчасно ухвалювати ефективні рішення. Повний захист українського неба має стати нормою, щоб божевільні в Кремлі зрозуміли, що їхній терор не досягає своїх цілей", - зауважив Зеленський.

За словами президента, партнери України точно знають, що для цього потрібно. А саме – додаткові Patriot та інші сучасні системи ППО. Прискорення та розширення поставок F-16 в Україну. Забезпечення наших воїнів усіма необхідними спроможностями.

"Лише тоді, коли Путін втратить можливість бити по цивільних людях і цивільній інфраструктурі, він буде змушений припинити свій терор. Це випробування на людяність і рішучість для вільного світу. Або ми разом пройдемо цей тест, або світ зануриться в ще більшу дестабілізацію та хаос", - резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня РФ атакувала енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Що відомо про масовану атаку – читайте на ТСН.ua.

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