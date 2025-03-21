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Зеленський відреагував на масовану атаку окупантів по регіонах України

Зеленський відреагував на масовану атаку окупантів по регіонах України

Масована атака дронів по Україні / Фото: ТСН.ua

Зеленський наголосив, що саме спільний тиск на РФ, посилення санкцій та оборонної підтримки України – це шлях до припинення такого терору й затягування Росією війни.

Звечора Росія атакувала регіони України понад двома сотнями ударних дронів та дронів-імітаторів. Були також і керовані авіабомби. Одещина, Запоріжжя, Сумщина, Київщина, Хмельниччина, Чернігівщина постраждали від обстрілів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережах.

Президент зазначив, що внаслідок масованих ударів окупантів по Одещині сталися пожежі у торговому центрі, магазинах, пошкоджена багатоповерхівка. Троє дітей дістали поранення. У Запоріжжі через російські авіабомби травмовані шестеро людей, серед яких 4-річна дитина. Пошкоджені звичайні будинки та автомобілі. У цих та в усіх інших регіонах постраждалим допомагають. Працюють екстрені служби.

Зеленський наголосив, що саме спільний тиск на РФ, посилення санкцій та оборонної підтримки України – це шлях до припинення такого терору й затягування Росією війни.

"Ми чекаємо від США, Європи та всіх наших партнерів реального тиску на Росію. І це те, що дозволить спрацювати дипломатії. Дякую всім нашим партнерам, які це розуміють і продовжують допомагати Україні, кожному й кожній у Силах оборони за постійний захист наших людей та всім, хто захищає та рятує українців від терору", – резюмував президент.

Нагадаємо, росіяни використовують нову тактику застосування дронів по Україні.

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