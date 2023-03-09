Зеленський відреагував на нічну атаку росіян і показав фото: "Відповідальність за все скоєне їх не мине"

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану атаку росіян і наголосив, що відповідальність за все скоєне їх не мине.

Президент Володимир Зеленський прокоментував нічну ракетну атаку росіян. Глава держави висловив співчуття рідним загиблих українців.

Про це він написав у своєму Telegram.

"Тяжка ніч. Масована ракетна атака по всій країні. Київ, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Запоріжжя, Львівщина, Івано-Франківщина, Житомирщина, Вінниччина. Атаки на об’єкти критичної інфраструктури, житлові будинки. На жаль, є постраждалі і загиблі. Мої співчуття рідним", - написав президент.

Глава держави додав, що усі служби працюють на місцях, триває відновлення роботи енергосистеми, адже застосовувались обмеження у всіх регіонах.

"Ворог випустив 81 ракету, намагаючись знову залякати українців, повертаючись до своєї жалюгідної тактики. Окупанти можуть лише тероризувати мирних людей. Це все, на що вони здатні. Але це їм не допоможе. Відповідальність за все скоєне їх не мине". - наголосив Зеленський.

Він також подякував вартовим нашого неба і всім, хто допомагає долати наслідки підступних атак окупантів.

Нагадаємо, уночі проти 9 березня Росія вкотре здійснила масовану атаку України. ТСН.ua зібрали все, що відомо про черговий терор РФ.

Своєю чергою, головнокомандувача Збройних Сил України Валерій Залужний розповів, яку зброю і звідки її застосували росіяни. За його словами, ворог дійснив 81 пуск різних ракет, а також вісім пусків безпілотників Shahed.

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