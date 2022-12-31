Зеленський відреагував на передноворічну масовану атаку РФ: "Це зробили нелюди, і нелюди програють"

Український президент Володимир Зеленський прокоментував ракетні удари Росії, які вона завдала у суботу, 31 грудня. Глава держави запевнив, що "держава-терорист РФ не отримає прощення".

Про це лідер України повідомив у відео на своїй сторінці у Telegram.

"31 грудня... Сьогоднішній день, ця російська ракетна атака – це не підсумок року, як би цього не хотіли терористи. Це підсумок долі самої Росії. Держава-терорист не отримає прощення. А ті, хто віддає накази на такі удари, і ті, хто їх здійснює, – не отримають помилування. М'яко кажучи. Кілька хвиль ракетного удару в передноворічний день. Ракети проти народу. Саме проти народу. Це зробили нелюди, і нелюди програють. Ми це з вами знаємо. Терористам цього не змінити", - наголосив президент.

Зеленський також згадав відеопривітання очільника Кремля Володимира Путіна, яке він записав нібито в оточенні військових. Український лідер звернувся до росіян їхньою мовою.

"И по-русски.Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он – впереди. Но он-то как раз прячется. Прячется за военными, за ракетами, за стенами своих резиденций и дворцов. Он прячется за вами, и сам сжигает вашу страну и ваше будущее. Террор вам никто не простит. Никто в мире вам этого не простит. Украина не простит", - сказав глава держави.

Зеленський висловив вдячність військовим та енергетиками за їхню потужну роботу.

"Дякую всім, хто захищає Україну! Дякую всім, хто зараз на фронті! Дякую кожному і кожній, хто воює за нашу державу! Дякую ППО! І, будь ласка, не ігноруйте сирени. Дякую нашим енергетикам – усім, хто знешкоджує наслідки терористичних атак.

Буде і зараз Новий рік. Будемо на зв'язку! Слава Україні!", - підсумував політик.

Нагадаємо, на Новий рік, 31 грудня, Росія масовано атакувала ракетами українські міста. Найбільше постраждав Київ. Ракети запускали як комплекси наземного базування, так стратегічна авіація із Каспійського моря. Внаслідок атаки у деяких областях немає елетропостачання. Є жертви та постраждалі.

Все, що відомо про терористичну атаку по Україні - зібрав ТСН.ua.

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