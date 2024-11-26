Зеленський відреагував на потужну атаку РФ по Сумах і назвав кількість жертв 

В Сумах ще триває рятувальна операція на місці обстрілу росіян по СТО.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Дві людини, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Ймовірно, під завалами є ще людина. Пошкоджені цим ударом також і будинок, дитячий садок поряд. Попередньо це був обстріл з ракетної системи залпового вогню. Захиститися від цього реально лише знищенням російської зброї, російських пускових установок на російській же території. І саме тому для нас настільки важлива можливість завдавати ударів по російській території. Це те єдине, що на сьогодні здатне обмежити російський терор і взагалі російську можливість воювати. Я вдячний усім партнерам, які це розуміють і пояснюють це іншим", – сказав президент.

Нагадаємо, російські війська завдали авіаційного удару по житловому масиву міста. Пошкоджені житлові будинки, приватні авто, об'єкти цивільної інфраструктури. Всі подробиці про атаку читайте в новині.

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