Зеленський відреагував на потужну атаку РФ по Сумах та області (фото)

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удари російськими дронами "Шахед" по Сумах та області 22 жовтня. Він наголосив, що цей терор може бути подоланий тільки завдяки єдності зі світом.

Про це глава держави написав у Мережі.

Зеленський вказав, що цілі ніч та ранок Суми та область перебували під російськими ударами.

Також читайте Три дні атак на Кривий Ріг: скільки людей постраждало

"Десятки "шахедів". Пошкоджені звичайні житлові будинки. Наші воїни за добу вже знищили понад 20 "шахедів" тільки на Сумщині, загалом на цей час збито більш як 40 ударних дронів. Зараз іще триває збиття безпілотників", – йдеться в дописі президента.

На жаль, унаслідок російських ударів загинули троє людей, і серед них – дитина. Глава держави висловив співчуття рідним і близьким.

Зеленський додав, що є також поранені, і вказав, що всім їм буде надана необхідна допомога. Залучені усі рятувальні служби.

"Цей російський терор може бути подоланий тільки завдяки єдності зі світом. Системи ППО та РЕБ. Інвестиції у виробництво зброї в Україні. Далекобійні удари по російській військовій логістиці, воєнних аеродромах та базах розташування російських військ. Усе це може захистити від російського терору, якщо буде достатнім. Достатнім для того, щоб життя перемогло російську агресію", – резюмував президент.

Читайте провідні новини дня:

Наслідки російської атаки по Сумах / Фото: ДСНС Сумщини

Наслідки російської атаки по Сумах / Фото: ДСНС Сумщини

Наслідки російської атаки по Сумах / Фото: ДСНС Сумщини

Наслідки російської атаки по Сумах / Фото: ДСНС Сумщини

Наслідки атаки на Суми та область 22 жовтня / Фото: Нацполіція України

Наслідки атаки на Суми та область 22 жовтня / Фото: Нацполіція України

Наслідки атаки на Суми та область 22 жовтня / Фото: Нацполіція України

Наслідки атаки на Суми та область 22 жовтня / Фото: Нацполіція України

Нагадаємо, російські війська вночі та вранці 22 жовтня масовано вдарили по Сумах "Шахедами", а саме – по багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури. Загинули троє людей.

Читайте також: