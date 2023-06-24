Зеленський відреагував на повстання у Росії та висміяв Путіна: "Упевнений, він уже не в Москві"

Президент України Володимир Зеленський відреагував на повстання Пригожина та висміяв Путіна, наголошуючи, що він уже давно виїхав з Москви.

Про це 24 червня йдеться у його зверненні.

Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні світ побачив, що господарі Росії нічого не контролюють на території, яка нашпигована зброєю.

"Ми всі пам’ятаємо, як у 21-му році керівник Росії погрожував світу. У нього були якісь там ультиматуми, якусь там силу він намагався показати. 22-й рік показав, що він переплутав – переплутав із силою свої ілюзії та брехню, якою його годують. Вони там, у Кремлі, здатні піти на будь-який терор, здатні піти на будь-яку дурість, але вони не можуть забезпечити й відсотка необхідного контролю. І це вони – реальна проблема", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що лише за добу у Кремлі втратили кілька своїх міст-мільйонників і показали всім російським бандитам, найманцям, олігархам та будь-кому іншому, як це там легко – захоплювати російські міста та, ймовірно, арсенали зі зброєю.

Президент України закликав світ не боятися Росії та надати нашим ЗСУ F-16 і ATACMS, бо це реальний захист від Росії та її терористів. Також він закликав НАТО ухвалити історичне рішення щодо України, не озираючись на думку Кремля.

Після цього Володимир Зеленський перейшов на російську мову та висміяв боягузтво Путіна.

"Людина з Кремля, очевидно, дуже боїться і, напевно, ховається десь, не показується. Упевнений, що вже не в Москві. Дзвонить кудись, випрошує щось. Він знає, чого боїться, тому що він сам створив цю загрозу. Усе зло, усі втрати, уся ненависть - він це сам поширює. І що довше ще він зможе перебігати між своїми бункерами, то більше втратите ви всі, всі, хто пов'язаний із Росією", - сказав президент України.

Зеленський також звернувся до росіян та наголосив, що чим довше їхні війська будуть на території України - тим більший хаос вони принесуть до Росії.

"Ми будемо захищати свою свободу. Ми не будемо мовчати, і ми не будемо бездіяти. Ми вміємо перемагати - і це буде. Наша перемога в цій війні буде однозначно. А що робитимете ви? Що довше ваші війська будуть на українській землі, то більше розвалу потім принесуть вони в Росію. Що довше буде ця людина в Кремлі, то більше буде катастроф", - сказав український лідер.

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня вожак терористичної групи "Вагнер" Пригожин заявив, що його бойовики йдуть на Москву "за головами" військового керівництва країни. Вони спочатку захопили усі військові об'єкти у Ростові та Воронежі та продовжили рух на столицю країни-агресорки.

Згодом білоруський диктатор Лукашенко заявив, що домовився з Пригожиним та переконав його терористів припинити бунт. Це також підтвердив і керівник терористичної організації Вагнер.

Читайте також: