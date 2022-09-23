Зеленський відреагував на псевдореферендуми та звинуватив Росію в знищенні кримськотатарського народу

Президент України відреагував на псевдореферендуми на окупованих територіях та звинуватив Росію в знищенні кримськотатарського народу.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 23 вересня наголосив на тому, що світ справедливо відреагує на мобілізацію, яку росіяни зараз намагаються проводити на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму.

Відповідне відео з’явилося на його сторінці в соцмережі.

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Глава держави зазначив, що окупанти намагаються мобілізувати якнайбільше кримських татар.

“Ми вже маємо докази цього. Це свідоме намагання Росії знищити кримськотатарський народ, це свідоме намагання держави-агресора забрати життя у якнайбільшої кількості мешканців території, на яку зайшли російські війська”, — сказав Володимир Зеленський.

Президент звернувся до людей, які зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях. Він попросив берегти своє життя, допомагати в ослабленні окупантів і у будь-який спосіб ховатися від мобілізації, яку проводять загарбники — уникати повісток та намагатися виїхати на вільну територію України.

“Але якщо ви все ж потрапите до російської армії, то саботуйте будь-яку ворожу активність, заважайте будь-яким російським операціям, передавайте нам усю важливу інформацію щодо окупантів – їхніх баз, штабів, складів з боєприпасами. І за першої ж нагоди переходьте на наші позиції. Робіть усе, щоб зберегти життя і допомогти звільнити Україну”, - додав глава держави.

Нагадаємо, що Зеленський утворив низку військових адміністрацій на Луганщині.

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