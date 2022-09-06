Зеленський відреагував на ракетні удари РФ по Кривому Рогу та Харкову (фото)

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетні удари Росії 6 вересня по Кривому Рогу та Харкову.

Він сказав, що за кожен удар на окупантів чекатиме відплата і справедливе покарання.

Зеленський нагадав, що в результаті атаки РФ вранці в Харкові зруйновано багатоквартирний будинок у центральній частині міста і пошкоджено адмінбудівлю. А у Кривому Розі сталася пожежа на нафтобазі.

"Сховатися не вдасться нікому. А ми й далі крок за кроком звільнятимемо нашу українську землю. Нас неможливо зламати", - підкреслив президент.

Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Нагадаємо, російські окупанти 6 вересня вдарили по Новолатівській громаді та Довгинцівському району Кривого Рогу Дніпропетровської області. У поліції показали залишки ракети, якою Росія вдарила по місту.

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