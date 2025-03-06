Зеленський відреагував на ракетний удар по Кривому Рогу: подробиці

У ніч на 6 березня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу, влучивши у готель, де перебували волонтери однієї з гуманітарних організацій.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

За його словами, громадяни України, США та Великої Британії, які саме заселялися у готель, вижили, оскільки встигли вибігти з номерів. Однак внаслідок удару загинули чотири людини.

Постраждали понад 30 людей, усім їм надано необхідну медичну допомогу. Вибуховою хвилею пошкоджено багато цивільних об’єктів навколо готелю.

На місці трагедії усю ніч тривали рятувальні роботи. Співробітники ДСНС України, Національної поліції, медики та екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків удару.

Президент України подякував усім, хто допомагає постраждалим та працює на місці трагедії. Він наголосив, що необхідно продовжувати тиск на Росію, аби зупинити війну та терор проти мирного населення.

Ракетний удар по Кривому Рогу: Росія атакувала готель, загинули четверо людей

Нагадаємо, у Кривому Розі після ворожого удару вдалося врятувати 18 людей.

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