Зеленський відреагував на ракетний удар по навчальному закладу в Полтаві

Президент повідомив про 41 жертву атаки та про 180 поранених.

Президент України Володимир Зеленський доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин ракетного удару по Полтаві, під час якого сталося влучання по території навчального закладу і сусідньої лікарні.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні.

Зеленський сказав, що отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві.

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"За наявною зараз інформацією, дві балістичні ракети. Влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Люди опинилися під завалами. Багатьох вдалося врятувати", – розповів президент.

Він зауважив, що внаслідок атаки поранені понад 180 людей. Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Глава держави висловив співчуття всім рідним та близьким.

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"Я доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося. Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному й кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя", – резюмував Зеленський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ДЕСЯТКИ ЗАГИБЛИХ І СОТНІ ПОРАНЕНИХ! НИЩИВНИЙ УДАР БАЛІСТИКОЮ по ПОЛТАВІ

Нагадаємо, 3 вересня росіяни завдали ракетного удару по інституту та лікарні у Полтаві. Раніше в Міноборони повідомляли понад 40 загиблих та майже 200 постраждалих унаслідок атаки.

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