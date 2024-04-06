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Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Харкову

Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Харкову

Наслідки ракетного удару по Харкову / Фото: Офіс генерального прокурора

Внаслідок атаки у Харкові є жертви.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар окупантів по Харкову у ніч проти 6 квітня, внаслідок якого загинули шестеро людей, 11 отримали поранення. 

Про це глава держави написав у Telegram.

"Російський терор проти Харкова не зупиняється. Чергові удари по місту та регіону. Пошкоджено житлові будинки й цивільну інфраструктуру. На жаль, 6 людей загинуло. Щирі співчуття рідним і близьким. Понад 10 людей поранено. Всі служби на місці працюють, усім постраждалим надається допомога", - йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що треба посилити ППО для Харківщини. 

"І партнери можуть нам із цим допомогти", - резюмував президент.

Нагадаємо, Харків пережив чергову ракетну атаку росіян – фото з місця "прильоту".

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