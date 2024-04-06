Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Харкову

Внаслідок атаки у Харкові є жертви.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар окупантів по Харкову у ніч проти 6 квітня, внаслідок якого загинули шестеро людей, 11 отримали поранення.
Про це глава держави написав у Telegram.
"Російський терор проти Харкова не зупиняється. Чергові удари по місту та регіону. Пошкоджено житлові будинки й цивільну інфраструктуру. На жаль, 6 людей загинуло. Щирі співчуття рідним і близьким. Понад 10 людей поранено. Всі служби на місці працюють, усім постраждалим надається допомога", - йдеться у повідомленні.
Зеленський наголосив, що треба посилити ППО для Харківщини.
"І партнери можуть нам із цим допомогти", - резюмував президент.
Нагадаємо, Харків пережив чергову ракетну атаку росіян – фото з місця "прильоту".
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