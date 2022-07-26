Зеленський відреагував на ракетну атаку РФ Одеської області та показав наслідки обстрілу Затоки: відео

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську ракетну атаку Одеської області та опублікував відео наслідків обстрілу курортного селища Затока.

"Ранок. Звичайне село Затока. Люди відпочивали та жили. Просто жили. Ні баз, ні військ. Просто терористам з РФ захотілося постріляти. За все відповідатимуть. Кожен "освободітєль", який руйнує наше життя", - написав президент.

Нагадаємо, що 26 липня зранку Росія завдала масованого ракетного удару по півдню України із застосуванням авіації. В Одеській області є влучання в приватні будинки прибережних сіл.

Варто зазначити, що на Миколаївщині РФ атакувала портову інфраструктуру. Водночас по Миколаївському району нанесено удар із ЗРК С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини. Є влучання в авторинок, інші відкриті території передмістя. Інформація щодо масштабів руйнувань та постраждалих уточнюється.

24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 153-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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