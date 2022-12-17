Зеленський відреагував на розмови про новий наступ РФ 2023-го

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна усвідомлює ймовірність наступу агресорки Росії 2023-го. Окупанти ніколи не відмовлялися від цього, а ще вони одержимі помстою.

Таку думку глава держави висловив в інтерв'ю TF1 INFO.

За його словами, важливим є те, чи наразі здатна Москва до нового наступу.

"Ми можемо зрозуміти їхнє бажання помститися, це залишається їхньою одержимістю, їхнім бажанням напасти на нашу країну, окупувати нашу територію. Вони ніколи не відмовлялися від цього проєкту, я вважаю. Але запитання в тому, чи здатні вони на це? І чи здатні ми впоратися з цим? Але я впевнений, що їхнє бажання досягти цього все ще є", - розповів Зеленський.

Ймовірний наступ наступного року: які думки існують

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловив думку про те, що росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів. Саме тому підуть у наступ: або на Донбасі, або з півдня, або з Білорусі. За його словами, окупанти знову спробують атакувати Київ.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росія може розпочати нову хвилю наступу вже в лютому після підготовки мобілізованих окупантів.

У Білому домі заявляють, що поки не бачать ознак повторного наступу росіян на Київ. Але у Вашингтоні заявляють: уважно стежитимуть за цим найближчим часом. Водночас у США вважають, що Кремль не відмовився від намірів захопити усю Україну і не розглядає всерйоз закінчення цієї війни шляхом дипломатичних переговорів.

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