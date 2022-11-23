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Зеленський відреагував на терористичні ракетні удари: "Стріляли по енергетиці та по людях"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Зеленський відреагував на терористичні ракетні удари: "Стріляли по енергетиці та по людях"

Фото: Офіс президента України

В Україні працюють над відновленням електрики.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований ракетний обстріл України. Він наголосив, що Росія вкотре довела, що вона є терористичною державою. 

Про це йдеться у зверненні президента 23 листопада. 

"Сьогодні Європарламент визнав Росію державою-терористом, а потім Росія довела всьому світу, що це все правда – застосувавши 67 ракет по нашій інфраструктурі, по нашій енергетиці, по звичайним людям. Результат трагічний - велика кількість поранених, є загиблі. Прошу, прийміть мої співчуття всі, хто втратив рідних і близьких. Що стосується світла і водопостачання, енергетики працюють, ДСНС працюють, місцева влада теж. Ми все це відновимо і все це пройдемо, тому що ми незламний народ", - сказав Зеленський. 

Ракетний обстріл України 23 листопада

Російські терористи у середу, 23 листопада, вкотре масовано обстріляли Україну ракетами. За даними Повітряних сил ЗСУ окупанти випустили по нашій державі 70 ракет та 5 ударних безпілотників. 51 ракету вдалось збити. 

Через терористичні удари Росії по житлових будинках у Києві загинуло 3 людей, ще 11 - поранено. 

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Дата публікації
Перегляди
6794
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