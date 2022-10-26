Зеленський відреагував на удар окупантів по Дніпру: відплата буде справедливою і неминучою (фото)

Президент зазначив, що Україна щодня бореться з терористами, які вбивають мирних людей, обстрілюють міста, руйнують життя і долі українців.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар окупантів по Дніпру: відплата буде справедливою і неминучою.

Про це президент повідомив на своєму Telegram-каналі.

Зеленський нагадав, що кожного дня Україна бореться з терористами, які вбивають мирних людей, обстрілюють міста, руйнують життя і долі українців.

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"Сьогодні відбувся черговий ракетний удар. Внаслідок нього у Дніпрі загинули двоє людей. Серед них – вагітна жінка. Трьох постраждалих госпіталізовано. Не пробачимо ніколи. Відплата буде справедливою і неминучою", - наголосив він.

Нагадаємо, ввечері 25 жовтня у Дніпрі пролунав вибух. Мер Борис Філатов повідомив про прильот. Згодом стало відомо, що на місці трагедії загинули двоє людей: вагітна жінка живцем згоріла в автівці, а на автомийці, розташованій поруч з АЗС, загинув оператор. Ще три особи отримали травми. На місці трагедії працюють всі екстрені служби.

Через обстріл Дніпра в авто заживо згоріла вагітна жінка

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