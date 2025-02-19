Зеленський відреагував на удар росіян по енергетиці Одеси: до чого закликав

Зараз щонайменше 160 тисяч одеситів без тепла та електропостачання.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по Одесі. РФ продовжує гатити по цивільних енергетичних об’єктах, не шкодуючи ракет і дронів вже майже три роки.

Про це написав український лідер Володимир Зеленський.

Зеленський відреагував на удар РФ по Одесі

На місці атаки продовжуються рятувальні роботи.

"Якраз учора, після сумнозвісної зустрічі в Ер-Ріяді, стало відомо, що російські представники вкотре брехали про те, що вони нібито не завдають ударів по енергетиці. Майже в той самий час – такий удар, ударні дрони проти електротрансформаторів. І це взимку, мінус 6 градусів за Цельсієм було вночі", – акцентував глава держави.

Працюють ремонтні бригади, усі комунальні служби задіяні. Людям надають допомогу.

"Маємо пам’ятати, що Росією керують патологічні брехуни, і їм не можна довіряти – на них треба тиснути заради миру", – завершив Зеленський.

Раніше влада повідомила, що внаслідок ворожої атаки на Одещину без світла і опалення залишилися 14 шкіл, 13 дитячих садочків та великий мікрорайон житлової забудови — понад 500 будинків

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