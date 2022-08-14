Зеленський відреагував на заборону росіянам відвідувати Європу та прокоментував мирні переговори

Якщо громадяни країни-окупантки мовчать про військові злочини, значить вони це підтримують, а тому і з'явилась дискусія про візові обмеження в Європі.

Про це 14 серпня під час свого звернення до українців сказав президент України Володимир Зеленський.

"Дискусія про візові обмеження у Європі для власників російських паспортів щодня розширюється, до неї приєднуються нові держави, нові політики. Зрештою це має привести до відповідних рішень. Я вдячний нашим розвідникам, правоохоронцям, журналістам і всім, хто працює для встановлення повних даних про російських убивць. Україна та наші партнери отримують дедалі більше інформації про безпосередніх відповідальних за терор і катування, за так звану фільтрацію та депортацію наших людей, за мародерство...Усі ці нелюди обов’язково відповідатимуть", - наголосив президент.

Зеленський додав, що мовчання росіян про звірства в Україні робить їх співучасниками злочину.

"Але ми маємо пам’ятати, що коли зло набуває таких масштабів, мовчання людей наближається до рівня співучасті. А відмова від реальної боротьби зі злом стає допомогою саме йому. Тому якщо у вас громадянство Росії і ви мовчите, значить, ви не боретесь, а значить, цим ви підтримуєте. І хоч би де ви перебували – як на території Росії, так і за кордоном, – ваш голос повинен звучати на підтримку України, а значить, проти цієї війни", - пояснив президент.

Український лідер додав, що Верховна Рада продовжить дію воєнного стану та загальну мобілізацію.

"Найближчим часом Верховній Раді України належить ухвалити рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Очевидне рішення, очевидні причини", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що Україна завжди прагнула й прагне миру та багато разів у різних переговорних форматах пропонувала російському керівництву закінчити війну та звільнити українську землю від окупації.

"Але поки що Росія вірить у терор, перебуває в полоні своїх пропагандистських ілюзій і досі сподівається, що нібито зможе чогось досягти різними формами шантажу. Не зможе. А отже, ми повинні захищатися, повинні відповідати на кожен прояв терору, на всі обстріли – на жорстокі обстріли, які не припиняються жодного дня. На жаль, у нас є втрати. Але ми повинні боротися на всіх рівнях і на всіх фронтах, максимально посилювати нашу державу, зберігати нашу єдність і залучати ще більше країн до нашої антивоєнної коаліції. Що сильнішою буде Україна, то слабшою буде Росія, а отже, менше часу триватиме ця війна. І кожен в Україні, кожен у вільному світі має робити все від них залежне і все можливе, щоб Росія й ті, хто підтримує війну, платили дедалі більшу ціну за російський державний терор", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, у Польщі підтримують подальше запровадження санкції проти держави-окупантки та працюють над тим, щоб розробити механізм, який дозволить припинити видавання віз росіянам.

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