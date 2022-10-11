Зеленський: відучора росіянами застосовано понад 100 крилатих ракет та десятки різних безпілотників

Другий день Україна потерпає від масованих російських ракетних ударів і 230 день від російської терористичної війни. Окупанти за цей час застосували проти українців понад 100 крилатих ракет.

Росіяни за два дні використали проти українців понад 100 крилатих ракет. Намагаються завдавати ударів окупанти і іранськими дронами.

Про це 11 жовтня повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу на засіданні групи G7.

Також читайте Ліквідація наслідків обстрілів України: у 180 селах та містах залишаються перебої з електроенергією

“Відучора ворогом застосовано понад 100 крилатих ракет, десятки різних безпілотників - включно з іранськими “Шахідами”. Кожні 10 хвилин я отримую повідомлення про застосування окупантами іранських дронів. Сьогодні було 28 пусків російських ракет. Це тільки за цей ранок. І 84 за вчора”, - наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, світу потрібно зрозуміти, що у нас є спільний ворог, який не обмежується ракетними атаками, а застосовує диверсії проти газогонів в Балтійському морі.

“Росія хоче спровокувати хаос в Україні та всьому демократичному світі, тому використовує все: від ракетних ударів до захоплення атомної станції, від погроз радіаційної катастрофи та диверсій проти інфраструктури Європи до свідомої спроби знищити всі енергообєкти України. Керівник Росії, який зараз перебуває на завершальному етапі свого правління, все ще має можливість для підвищення ескалації. І ця можливість є загрозою для всіх нас”, - сказав президент України.

Нагадаємо, що в Росії проводять опитування щодо повернення Криму під контроль України.

Читайте також: