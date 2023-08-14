Президент України Володимир Зеленський відвідав бригади, які ведуть наступальні дії в межах ОТУ "Соледар" на Донеччині.

Про це йдеться на офіційному сайті президента.

Зеленський відвідав командні пункти 5-ї окремої штурмової бригади, 22-ї окремої механізованої бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, 3-ї окремої штурмової бригади та 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Зеленський відвідав бригади, які ведуть наступальні дії в межах ОТУ "Соледар" на Донеччині Фото: ОП

Президент також обговорив із комбригами та комбатами військових з'єднань проблемні питання, із якими стикаються військовослужбовці, та шляхи їхнього розв’язання.

Зеленський відвідав бригади, які ведуть наступальні дії в межах ОТУ "Соледар" на Донеччині Фото: ОП

"Я щоденно отримую загальну інформацію, вона дає широке розуміння ситуації, і це теж дуже важливо. Втім, я хотів об’їхати усі бригади окремо, щоб точково зрозуміти проблеми кожної з них. Це відкрита бесіда, можна обговорити будь-які питання", – наголосив він.

Зеленський відвідав бригади, які ведуть наступальні дії в межах ОТУ "Соледар" на Донеччині Фото: ОП

Комбриги й комбати передали президенту потреби в озброєнні, боєприпасах і техніці, зокрема у фронтових системах ППО та різних видах БпЛА.

Ба більше, було обговорено питання посилення підготовки солдатів, сержантів та офіцерів, розширення можливостей командирів із керівництва особовим складом, спрощення бюрократичних процедур в армії, зокрема в процесі комплектації підрозділів, а також удосконалення роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військово-лікарських комісій.

Були запропоновані варіанти рішень задля усунення наявних проблем, зокрема щодо можливостей командирів та посилення мотивації військовослужбовців.

Напередодні президент України Володимир Зеленський попередив російських окупантів, які масово вбивають українців у їхніх же помешканнях. Він наголосив, що російські терористи отримають гідну відповідь та пригадав "дуже красномовне задимлення на Кримському мосту".

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