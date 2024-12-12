Зеленський відвідав дивізіон HIMARS на Запорізькому напрямку (відео)

Президент відвідав дивізіон HIMARS, бійці якого захищають від ворога Запоріжжя та Донеччину.

Президент України Володимир Зеленський побував у Запорізькій області, де відвідав бійців 27-ї реактивної артилерійської бригади.

Про це глава держави повідомив у Мережі.

Зеленський привітав захисників з Днем Сухопутних військ і нещодавнім Днем ракетних військ та артилерії, а також відзначив їх нагородами.

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"Запоріжжя. Наші воїни з 27-ї реактивної артилерійської бригади. Дивізіон HIMARS. Хлопці працюють над захистом нашого Запоріжжя та Донеччини від окупанта", – йдеться в повідомленні президента.

Він подякував військовим за службу, захист держави та людей.

"Нехай HIMARS’и не підводять, нехай бʼють ворожі цілі", – побажав глава держави.

Як зазначили в Офісі президента, саме 27-ма бригада першою в Україні одержала системи HIMARS і зараз забезпечує артилерійську підтримку оборони Запорізької та Донецької областей.

В ОП додали, що Зеленський заслухав доповідь командувача ОУВ "Таврія" Геннадія Шаповалова про виконані операції, зокрема з використанням далекобійних засобів, особливості застосування систем HIMARS та динаміку постачання боєприпасів до них.

Зеленський побував на фронті на Запоріжжі

Нагадаємо, раніше речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин повідомив про активізацію російських військ на Оріхівському напрямку у Запорізькій області. Ворог готується до штурмових дій.

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