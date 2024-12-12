Зеленський відвідав дивізіон HIMARS на Запорізькому напрямку (відео)

Президент відвідав дивізіон HIMARS, бійці якого захищають від ворога Запоріжжя та Донеччину.
Президент України Володимир Зеленський побував у Запорізькій області, де відвідав бійців 27-ї реактивної артилерійської бригади.
Про це глава держави повідомив у Мережі.
Зеленський привітав захисників з Днем Сухопутних військ і нещодавнім Днем ракетних військ та артилерії, а також відзначив їх нагородами.
"Запоріжжя. Наші воїни з 27-ї реактивної артилерійської бригади. Дивізіон HIMARS. Хлопці працюють над захистом нашого Запоріжжя та Донеччини від окупанта", – йдеться в повідомленні президента.
Він подякував військовим за службу, захист держави та людей.
"Нехай HIMARS’и не підводять, нехай бʼють ворожі цілі", – побажав глава держави.
Як зазначили в Офісі президента, саме 27-ма бригада першою в Україні одержала системи HIMARS і зараз забезпечує артилерійську підтримку оборони Запорізької та Донецької областей.
В ОП додали, що Зеленський заслухав доповідь командувача ОУВ "Таврія" Геннадія Шаповалова про виконані операції, зокрема з використанням далекобійних засобів, особливості застосування систем HIMARS та динаміку постачання боєприпасів до них.
Нагадаємо, раніше речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин повідомив про активізацію російських військ на Оріхівському напрямку у Запорізькій області. Ворог готується до штурмових дій.
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