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Зеленський відвідав найгарячіший напрям, де росіяни знову відновили наступ

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Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Зеленський відвідав найгарячіший напрям, де росіяни знову відновили наступ

Зеленський з командирами на Куп’янсько-Лиманському напрямку

Президент обговорив з комбригами й комбатами оперативну ситуацію на полі бою, актуальні питання, потреби на фронті.

Сьогодні, 3 жовтня, президент Володимир Зеленський відвідав військових на одному з найгарячіших напрямків фронту — Куп’янсько-Лиманському, де росіяни вчора знову активізувалися.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Зеленський поспілкувався з бійцями і командирами 103-ї окремої бригади територіальної оборони, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригадої.

"З комбригами й комбатами обговорили оперативну ситуацію на полі бою, актуальні питання, потреби. Кожна наша бойова бригада, кожен воїн, який знищує окупантів, кожним своїм кроком уперед стверджує, що українська перемога неодмінно буде. Ви – міць! Дякую за службу", — зазначив президент.

Нагадаємо, вчора, 2 жовтня, у Генштабі повідомили, що РФ знову активізувалася на Лимано-Куп'янському напрямку.

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Дата публікації
Перегляди
490
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