Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Донбасі з нагоди Дня Збройних сил України

П'ятьом військовослужбовцям президент вручив державні нагороди.

Президент України Володимир Зеленський побував на передових позиціях української армії в зоні проведення Операції об’єднаних сил і привітав військових з Днем Збройних сил України. Глава держави поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм цінні подарунки та державні нагороди.

Про це повідомила пресслудба Офісу Президента.

Глава держави звернувся до захисників України і побажав їм берегти себе, аби потім "мати можливість розповісти про героїзм українського війська нащадкам".

"Маю честь сьогодні бути разом з вами. Дякую вам за те, що захищаєте суверенітет і територіальну цілісність України", – наголосив Володимир Зеленський.

Повідомляється, що президент вручив п'ятьом військовослужбовцям державні нагороди. Зеленський також ознайомився з оперативною ситуацією в зоні проведення ООС та оглянув командний пункт однієї з бригад ЗСУ.

Офіс Президента України

"Переконаний, що з такими людьми, як ви, ми обов'язково переможемо", – заявив глава держави.

Нагадаємо, 6 грудня українці святкують День Збройних сил України. З нагоди свята в Одесі військовослужбовці та курсанти Військової академії вишикувалися у вигляді цифри тридцять на Потьомкінських сходах.

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