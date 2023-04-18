Зеленський відвідав передові позиції в Авдіївці і поїв з військовими паски (фото, відео)

Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських захисників у Авдіївці.

Про це інформує пресслужба глави держави.

Зеленський заслухав доповідь командувача оперативно-тактичного угруповання "Донецьк".

Також він поспілкувався з військовослужбовцями морської піхоти, десантно-штурмових, механізованих та артилерійських підрозділів. Президент за обідом поговорив із захисниками у неформальній обстановці.

"Маю честь сьогодні бути тут, подякувати вам за службу, за те, що бороните нашу землю, Україну, наші сім’ї. Вітаю вас зі святами, з Великоднем, і бажаю вам лише перемоги – того, чого бажаю кожному українцю, що дуже важливо для нас усіх. Бажаю здоров’я всім вам і вашим сім’ям та щиро вдячний від кожного українця за той великий шлях, який ви проходите щоденно", – сказав глава держави.

На завершення він вручив військовослужбовцям державні нагороди.

Нагадаємо, що сьогодні з Авдіївки евакуювали ще двох підлітків. У місті залишається ще двоє неповнолітніх.

Раніше військовий експерт пояснив, чому Мар'їнка та Авдіївка залишаються одними з найгарячіших точок на фронті.

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