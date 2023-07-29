Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку

Президент України Володимир Зеленський приїхав на Бахмутський напрямок на Донеччині.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Бахмутський напрямок, передові позиції Сил спеціальних операцій. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів з їхнім професійним днем, вшанувати їхню силу. Заслухав доповідь командира, поспілкувався з військовими. Дуже потужні, дуже результативні. Дякую! Хоч деталей про актуальні операції ССО й не розкажеш – лише з часом, але виконання вами, хлопці, завдань заради України справді героїчне", - розповів президент.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Зеленський на фронті! Бахмутський напрямок!"

Нагадаємо, за даними ISW, ЗСУ просунулися вперед на Бахмутському напрямку.

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