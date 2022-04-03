Зеленський відвідав прикордонників, які дістали поранення в боях у найбільш гарячих точках (фото)

Зеленський відвідав прикордонників, які дістали поранення в боях у найбільш гарячих точках (фото)

Також Зеленський вручив прикордонникам державні нагороди за мужність та відданість Україні.

Президент України Володимир Зеленський відвідав у госпіталі прикордонників, які лікуються після отриманих поранень у боях за Харків, Чернігів, Гостомель.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Telegram.

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"Наші прикордонники мужньо та самовіддано боронять рубежі нашої держави. Відвідав українських захисників, які дістали поранення в боях за Харків, Чернігів, Гостомель, а також у зіткненнях із ворожими диверсійно-розвідувальними групами. Швидкого одужання, хлопці!", - написав український президент.

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