Зеленський відвідав прикордонників, які дістали поранення в боях у найбільш гарячих точках (фото)

Також Зеленський вручив прикордонникам державні нагороди за мужність та відданість Україні.
Президент України Володимир Зеленський відвідав у госпіталі прикордонників, які лікуються після отриманих поранень у боях за Харків, Чернігів, Гостомель.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Telegram.
"Наші прикордонники мужньо та самовіддано боронять рубежі нашої держави. Відвідав українських захисників, які дістали поранення в боях за Харків, Чернігів, Гостомель, а також у зіткненнях із ворожими диверсійно-розвідувальними групами. Швидкого одужання, хлопці!", - написав український президент.
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