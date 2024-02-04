Зеленський відвідав Роботине на Запоріжжі і нагородив військових – відео

Президент України Володимир Зеленський відвідав Роботине у Запорізькій області – він побував на місці дислокації 65-ї окремої механізованої бригади та вручив захисникам державні нагороди.

Відео опублікували у Telegram-каналі президента.

"Запорізька область. Роботине. Розташування 65-ї окремої механізованої бригади. Поспілкувався із захисниками, подякував їм та вручив державні нагороди. Честь бути сьогодні тут. Підтримати воїнів і нагородити. На їхніх плечах складна, вирішальна місія – відкинути ворога й захистити Україну. Пишаємося нашими воїнами, дякуємо кожному!", - йдеться у повідомленні.

Роботине розташоване за кілька кілометрів від прямої лінії фронту.

Розташування Роботиного на мапі

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський поїхав на передову на фронт!

Нагадаємо, у Зеленського прокоментували чутки щодо відставки Залужного.

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