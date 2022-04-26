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Зеленський відвідав у лікарні двох поранених дітей-сиріт із Маріуполя, яких повернули з окупації (відео)

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Зеленський відвідав у лікарні двох поранених дітей-сиріт із Маріуполя, яких повернули з окупації (відео)

Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський 26 квітня відвідав у лікарні "Охматдит" двох поранених дітей-сиріт із Маріуполя, яких російські окупанти вивезли з міста. Дітей вдалося повернути й передати під опіку родичам.

Внаслідок активних бойових дій у Маріуполі Ілля Матвієнко та Кіра Обедінська втратили батьків. Діти зазнали поранень різного ступеня важкості. Окупанти вивезли їх на непідконтрольну Україні територію.

Про це повідомили в Офісі президента.

Проте завдяки системній злагодженій роботі всіх відповідних органів влади дітей вдалося повернути. 

"За дітей ми переживаємо найбільше. Діти – наше майбутнє. Ми будемо боротися за кожну українську дитину, щоб усі повернулися додому", – заявив Зеленський.

Зокрема, у лікарні президента поспілкувався з Іллею, якому цього дня виповнилося 10 років, та його бабусею. Матір хлопчика загинула під час бомбардування Маріуполя російською армією. Лікарі розповіли про характер отриманих дитиною травм і запевнили, що хлопчик знову стане на ноги.  

Також Зеленський завітав до 12-річної Кіри. Її батько Євген Обедінський, неодноразовий чемпіон України з водного поло та колишній капітан національної збірної, загинув у Маріуполі. Матір давно померла. Наразі з дівчинкою в лікарні перебуває дідусь.

Нагадаємо, що Кіру разом із людьми, з якими вона перебувала у сховищі, взяли у полон російські окупанти та вивезли до Донецька. Майже через місяць перемовин дівчинку вдалося повернути її дідусю Олександру Обедінському, заслуженому тренеру України з водного поло.

© Офіс Президента України
Офіс Президента України

Окрім того, президент вручив державні нагороди лікарям "Охматдиту".

"Дякуємо за вашу щоденну важливу працю, за порятунок життів українців. Ви теж перебуваєте на своєму фронті, як і наші військові", – сказав голова держави.

​​Володимир Зеленський відвідав двох дітей-сиріт із Маріуполя, яких вдалося повернути в Україну

​​Володимир Зеленський відвідав двох дітей-сиріт із Маріуполя, яких вдалося повернути в Україну

Нагадаємо, раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що російські окупанти вивезли 27 українських дітей-сиріт до підмосковної Апрелівки. Їх передали під тимчасову опіку до десяти місцевих сімей. 

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