Зеленський відвідав у лікарні двох поранених дітей-сиріт із Маріуполя, яких повернули з окупації (відео)

Зеленський відвідав у лікарні двох поранених дітей-сиріт із Маріуполя, яких повернули з окупації (відео)

Президент України Володимир Зеленський 26 квітня відвідав у лікарні "Охматдит" двох поранених дітей-сиріт із Маріуполя, яких російські окупанти вивезли з міста. Дітей вдалося повернути й передати під опіку родичам.

Внаслідок активних бойових дій у Маріуполі Ілля Матвієнко та Кіра Обедінська втратили батьків. Діти зазнали поранень різного ступеня важкості. Окупанти вивезли їх на непідконтрольну Україні територію.

Про це повідомили в Офісі президента.

Проте завдяки системній злагодженій роботі всіх відповідних органів влади дітей вдалося повернути.

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"За дітей ми переживаємо найбільше. Діти – наше майбутнє. Ми будемо боротися за кожну українську дитину, щоб усі повернулися додому", – заявив Зеленський.

Зокрема, у лікарні президента поспілкувався з Іллею, якому цього дня виповнилося 10 років, та його бабусею. Матір хлопчика загинула під час бомбардування Маріуполя російською армією. Лікарі розповіли про характер отриманих дитиною травм і запевнили, що хлопчик знову стане на ноги.

Також Зеленський завітав до 12-річної Кіри. Її батько Євген Обедінський, неодноразовий чемпіон України з водного поло та колишній капітан національної збірної, загинув у Маріуполі. Матір давно померла. Наразі з дівчинкою в лікарні перебуває дідусь.

Нагадаємо, що Кіру разом із людьми, з якими вона перебувала у сховищі, взяли у полон російські окупанти та вивезли до Донецька. Майже через місяць перемовин дівчинку вдалося повернути її дідусю Олександру Обедінському, заслуженому тренеру України з водного поло.

Офіс Президента України

Окрім того, президент вручив державні нагороди лікарям "Охматдиту".

"Дякуємо за вашу щоденну важливу працю, за порятунок життів українців. Ви теж перебуваєте на своєму фронті, як і наші військові", – сказав голова держави.

​​Володимир Зеленський відвідав двох дітей-сиріт із Маріуполя, яких вдалося повернути в Україну

Нагадаємо, раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що російські окупанти вивезли 27 українських дітей-сиріт до підмосковної Апрелівки. Їх передали під тимчасову опіку до десяти місцевих сімей.

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