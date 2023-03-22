Зеленський відвідав українських захисників на Бахмутському напрямку: подробиці

Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав президент України Володимир Зеленський.

“Маю честь сьогодні бути тут і нагородити наших героїв. Потиснути руку і подякувати за захист суверенітету нашої держави. Слава кожному і кожній, хто зараз у бою за Україну. Світла пам’ять усім, хто віддав своє життя за нашу незалежність”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Збройні сили України проводять успішні контратаки біля Бахмута Донецької області. Втім, загроза оточення міста із півночі та півдня все ще залишається.

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