Зеленський відвідав українських захисників на Бахмутському напрямку: подробиці

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 22 березня, приїхав до Донеччини.
Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав президент України Володимир Зеленський.
“Маю честь сьогодні бути тут і нагородити наших героїв. Потиснути руку і подякувати за захист суверенітету нашої держави. Слава кожному і кожній, хто зараз у бою за Україну. Світла пам’ять усім, хто віддав своє життя за нашу незалежність”, - наголосив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що Збройні сили України проводять успішні контратаки біля Бахмута Донецької області. Втім, загроза оточення міста із півночі та півдня все ще залишається.
Читайте також: