Зеленський відзначить державними нагородами майже сотню військових, які боронять Україну від окупантів

Усі вони проявили мужність та хоробрість у війни з російськими окупантами.
Президент України Володимир Зеленський підписав 7 березня указ про відзначення державними нагородами 96 українських захисників.
Про це голова держави повідомив у вечірньому зверненні 7 березня.
Нагороджується орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеню:
- майор Олександр Сак - командир механізованого батальйону (вступив у бій з батальйонно-тактичною групою ворога і переміг).
- капітан Ростислав Силівакін - командир механізованого батальйону (він успішно боровся з переважаючими силами противника, звільняючи українські міста та села на Сумщині).
Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеню:
- лейтенант Ігор Лозовий - він зупинив колону ворожої техніки у кількості близько 150 одиниць, яка рухалася у напрямку траси Житомир-Київ.
- лейтант Віталій Потуремець - він у бою проявив зразкову мужність та холоднокровність, знищуючи колону техніки противника поблизу м.Київ. Під час завдання отримав поранення
Орденом "За мужність" ІІІ ступеню:
- майстер-сержант Валентин Борелюк - командир автомобільного взводу. Завдяки його хоробрим діям і особистій рішучості танковий підрозділ вчасно отримав пальне і вийшов з оточення, дорогою знищуючи ворога.
"Всі 96 наших героїв – як ці п’ятеро. Наша вдячність – всім військовим. Наша вдячність – Збройним Силам України! Наша вдячність – безмежна", - сказав Зеленський.
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