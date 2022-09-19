Зеленський відзначив чотири бригади, воїни яких проявляють небувалу стійкість та героїзм у звільненні територій

Президент подякував військовим 54-ї, 95-ї, 59-ї та 57-ї бригад, які воюють на межі можливостей.

Президент України Володимир Зеленський подякував воїнам 54-ї окремої механізованої бригади, які проявляють стійкість в обороні на Донеччині, а 95-й десантно-штурмовій бригаді – за надзвичайно сміливі дії зі звільнення нашої території.

Про це президент заявив у вечірньому відеозверненні 19 вересня.

"59-та окрема мотопіхотна бригада – також молодці! В тих умовах, де ви воюєте, хлопці, неухильний рух вперед – це справжній героїзм! 57-ма окрема мотопіхотна бригада – дякую вам за міцність, хлопці! Дякую за просування вперед", - зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили атаки окупантів, обстріляли опорні пункти росіян і знищили їхню техніку.

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