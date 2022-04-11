Зеленський відзначив державними нагородами 18 захисників України: серед них - не тільки військові

Зеленський відзначив державними нагородами 18 захисників України: серед них - не тільки військові

Президент також висловив вдячність “бійцям” інформаційного фронту.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами тих, хто захищає незалежність та територіальну цілісність української держави.

Про це він повідомив під час свого звернення увечері в неділю, 10 квітня.

Загалом нагородами відзначено18 захисників України. Серед них - пʼятеро військовослужбовців Збройних Сил України, троє звʼязківців Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації України, десять поліцейських.

“Вдячний усім нашим захисникам! Усім нашим захисницям! Вдячний усім, хто відновлює життя на звільненій території нашої держави”, - наголосив президент.

Окремо президент подякував тим, хто забезпечує перемогу України в інформаційному протистоянні. “Усім журналістам, усім журналісткам, редакторам, редакторкам, інформаційному марафону “Єдині новини”, усім нашим сайтам, усім медійникам, які не дають російській пропаганді перемогти”, - перерахував Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 46-го дня війни

Нагадаємо, заступниця голови Міноборони Ганна Маляр заявила, Росія програла Україні інформаційну війну, попри намагання плодити фейки про ЗСУ.

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