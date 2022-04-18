Зеленський відзначив державними нагородами 198 військовослужбовці: 24 з них - посмертно

Зеленський відзначив державними нагородами 198 військовослужбовці: 24 з них - посмертно

Глава держави підписав відповідний указ.

У понеділок, 18 квітня, президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 198 захисників України, 24 з них - посмертно.

Про це він повідомив під час свого звернення.

"Ввечері підписав традиційний указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 198 військовослужбовці Збройних Сил України, 24 із них - посмертно. Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну! Вічна слава кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці!" - повідомив Зеленський.

"Нічого українського не віддамо, а чужого нам не треба": звернення Зеленського за 18 квітня

Нагадаємо, у цьому ж таки відеозверненні Володимир Зеленський повідомив, що Росія через запроваджені проти неї санкції не зможе виготовляти нове озброєння, зокрема, це стосується ракет, артилерії, літаків, гвинтокрилів, крейсерів.

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