Зеленський відзначив державними нагородами 202 захисників України: серед них - не лише військові

Зеленський відзначив державними нагородами 202 захисників України: серед них - не лише військові

Глава держави підписав відповідний указ.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами тих, хто захищає незалежність та територіальну цілісність української держави.

Про це він повідомив під час свого звернення.

Загалом нагородами відзначено 202 захисників України. Серед них – 194 військовослужбовців Збройних Сил України та 8 зв'язківців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"Кілька хвилин тому перед записом цього звернення підписав черговий указ про нагородження наших героїв, наших військових. Державними нагородами відзначені 202 захисники України. З них 194 військовослужбовці Збройних Сил та 8 військовослужбовців Держспецзв'язку. Дякую кожному і кожній, хто боронить державу! Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну! Слава Україні!" - повідомив президент.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 57-го дня війни

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що країні потрібна допомога у розмірі 7 млрд доларів на місяць, щоб компенсувати економічні втрати від війни.

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