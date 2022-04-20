Зеленський відзначив державними нагородами 203 військовослужбовців: 49 з них – посмертно

П'ятьом українським захисникам присвоєно звання Героя України посмертно.

У середу, 20 квітня, президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 203 захисників України, 49 з них - посмертно.

Про це він повідомив під час свого звернення.

"Вже традиційно перед записом звернення я підписав указ про нагородження наших захисників. Державними нагородами відзначені 203 військовослужбовці Збройних Сил України, з них 49 – посмертно. П'ятьом нашим військовим присвоєно звання Героя України посмертно. Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за Україну! Вічна вдячність усім, хто став на захист нашої держави!" - зазначив президент.

"У ЄС триває підготовка шостого санкційного пакету", - звернення Володимира Зеленського за 20 квітня

Нагадаємо, у цьому ж таки відеозверненні Володимир Зеленський наголосив, що Україна зробить усе, щоб притягнути до відповідальності кожного російського військового і командира, винного у воєнних злочинах.

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