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Зеленський відзначив державними нагородами 214 захисників України: 14 з них – посмертно

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Зеленський відзначив державними нагородами 214 захисників України: 14 з них – посмертно

ФОТО: Володимир Зеленський/Telegram

Президент зазначив, що вдячний кожному з них.

У четвер, 28 квітня, президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 2014 захисників України, 14 з них - посмертно.

Про це він повідомив під час свого звернення.

"Перед записом вечірнього звернення підписав указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 214 військовослужбовців Збройних Сил України. Із них 14 посмертно. Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну! Вічна слава усім, хто став на захист держави! Слава Україні!" - зазначив президент.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 64-го дня війни

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 64-го дня війни

Нагадаємо, у цьому ж таки відеозверненні Володимир Зеленський розповів про зустріч з прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим. Президент зазначив, що Болгарія серед тих держав, які принципово та швидко відреагували на російську агресію.

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