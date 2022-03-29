Зеленський відзначив державними нагородами понад сотню українських захисників

Президент України відзначив зв'язківців та військовослужбовців ЗСУ.
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про відзначення державними нагородами зв'язківців та військовослужбовців ЗСУ за героїзм та мужність у боротьбі за незалежність держави.
Про це очільник України повідомив у новому зверненні 29 березня.
Зокрема, Зеленський підписав два укази. Перший – про нагородження 12 зв'язківців, четверо – посмертно. Другий – про про відзначення державними нагородами 126 військовослужбовців ЗСУ, 34 із них – посмертно.
"Уже традиційно перед записом вечірнього звернення підписав декілька важливих указів. Перший – про нагородження зв'язківців. Щиро вдячний кожному, кожній, хто забезпечує фундаментальну основу нашого життя. Хто дає нам з вами зв'язок. До речі, саме по них у день початку російського вторгнення був завданий перший ракетний удар у зоні проведення ООС.
Ми будемо завжди вдячними кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці за оборону нашої держави в українській вітчизняній війні проти Росії. Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за Україну! Слава кожному нашому герою! Слава Україні!", - сказав голова держави.
Як йдеться на сайті Офісу президента, відповідно до указу №186:
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
- Кирила Вихватенка (посмертно) — підполковника
- Олега Камзу (посмертно) — сержанта
- Василя Лішука (посмертно) — старшого сержанта
- Олександра Тарануху (посмертно) — полковника
- Валерія Ярощука — майстер-сержанта
Нагородити орденом Данила Галицького
- Сергія Клєпікова — підполковника
- Дениса Сорокаліту — капітана
Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІ ступеня
- Олександра Реплянчука — полковника
Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня
- Арсена Андреєва — полковника
- Ірину Калиту Анатоліївну — полковника
- Андрія Мусієнка — полковника
- Юрія Постернака — полковника.
В цьому ж таки зверненні Зеленський повідомив, що армія РФ все ще має значний потенціал для продовження атак проти України.
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