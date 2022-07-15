Зеленський відзначив державними нагородами ще 242 учасників бойових дій

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність всім, хто захищає Україну.

Глава дервави відзначив державними нагородами ще 242 учасників бойових дій.

Про це Зеленський сказав у відеозверненні 15 липня.

"Підписав сьогодні новий указ про нагородження наших воїнів. 242 учасники бойових дій відзначені державними нагородами. Вічна пам'ять усім, хто віддав своє життя за нас з вами, за Україну! Вічна вдячність усім, хто захищає нашу державу! Слава Україні!", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що українські війська знищили штаб і казарми російських військ у Новій Маячці Херсонської області.