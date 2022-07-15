Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський відзначив державними нагородами ще 242 учасників бойових дій

Дата публікації
Перегляди
168
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський відзначив державними нагородами ще 242 учасників бойових дій

Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність всім, хто захищає Україну.

Глава дервави відзначив державними нагородами ще 242 учасників бойових дій.

Про це Зеленський сказав у відеозверненні 15 липня.

"Підписав сьогодні новий указ про нагородження наших воїнів. 242 учасники бойових дій відзначені державними нагородами. Вічна пам'ять усім, хто віддав своє життя за нас з вами, за Україну! Вічна вдячність усім, хто захищає нашу державу! Слава Україні!", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що українські війська знищили штаб і казарми російських військ у Новій Маячці Херсонської області.

Читайте також:

Наступна публікація