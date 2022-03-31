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Зеленський відзначив державними нагородами ще понад сотню українських захисників

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Зеленський відзначив державними нагородами ще понад сотню українських захисників

Офіс Президента України

23 українські герої отримали нагороди посмертно.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами військовослужбовців ЗСУ за героїзм та мужність у боротьбі за незалежність держави.

Про це очільник України повідомив у новому зверненні 30 березня. 

Зокрема, Зеленський підписав указ відзначення державними нагородами 122 військовослужбовців ЗСУ, 23 із них – посмертно.

"Вже традиційно сьогодні перед записом цього звернення за поданням Головнокомандувача підписав указ про відзначення державними нагородами наших військових. Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну! Вічна слава усім нашим героям! Слава Україні", - сказав голова держави.

З указом №190 можна ознайомитись на сайті Офісу президента.

В цьому ж таки зверненні Зеленський прокоментував переговорний процес, який триває між Україною та РФ.

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