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Зеленський відзначив державними нагородами ще шість військовослужбовців за самовідданий захист України

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Зеленський відзначив державними нагородами ще шість військовослужбовців за самовідданий захист України

Міністерство оборони України

Указ президент підписав 16 квітня.

За самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку президент України Володимир Зеленський нагородив ще шістьох військовослужбовців.

Відповідний указ №243 голова держави підписав у суботу, 16 квітня.

Згідно до документа, орденом Данила Галицького нагороджений підполковник Дмитро Шепетковський. 

Медаллю "За військову службу Україні" нагороджені:

  • Євгенія Волівник — капітан
  • Єгор Кувічинський — старший лейтенант
  • Марина Півень — капітан

Медаль "За бездоганну службу" ІІІ ступеня отримали:

  • Олександр Ткаченко — підполковник
  • Артем Яриловець — полковник.

Варто зазначити, 15 квітня президент України Володимир Зеленський підписав укази про нагородження 237 військовослужбовців Збройних Сил України, з них 34 – посмертно.

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