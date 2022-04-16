Зеленський відзначив державними нагородами ще шість військовослужбовців за самовідданий захист України

Зеленський відзначив державними нагородами ще шість військовослужбовців за самовідданий захист України

Указ президент підписав 16 квітня.

За самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку президент України Володимир Зеленський нагородив ще шістьох військовослужбовців.

Відповідний указ №243 голова держави підписав у суботу, 16 квітня.

Згідно до документа, орденом Данила Галицького нагороджений підполковник Дмитро Шепетковський.

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Медаллю "За військову службу Україні" нагороджені:

Євгенія Волівник — капітан

Єгор Кувічинський — старший лейтенант

Марина Півень — капітан

Медаль "За бездоганну службу" ІІІ ступеня отримали:

Олександр Ткаченко — підполковник

Артем Яриловець — полковник.

Варто зазначити, 15 квітня президент України Володимир Зеленський підписав укази про нагородження 237 військовослужбовців Збройних Сил України, з них 34 – посмертно.

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