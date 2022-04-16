Зеленський відзначив державними нагородами ще шість військовослужбовців за самовідданий захист України

Указ президент підписав 16 квітня.
За самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку президент України Володимир Зеленський нагородив ще шістьох військовослужбовців.
Відповідний указ №243 голова держави підписав у суботу, 16 квітня.
Згідно до документа, орденом Данила Галицького нагороджений підполковник Дмитро Шепетковський.
Медаллю "За військову службу Україні" нагороджені:
- Євгенія Волівник — капітан
- Єгор Кувічинський — старший лейтенант
- Марина Півень — капітан
Медаль "За бездоганну службу" ІІІ ступеня отримали:
- Олександр Ткаченко — підполковник
- Артем Яриловець — полковник.
Варто зазначити, 15 квітня президент України Володимир Зеленський підписав укази про нагородження 237 військовослужбовців Збройних Сил України, з них 34 – посмертно.
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