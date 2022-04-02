Зеленський відзначив державними нагородами сім українських воїнів: двох з них - посмертно

Зеленський відзначив державними нагородами сім українських воїнів: двох з них - посмертно

Президент зазначив, що вдячний кожному з них.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденами та медалями сім українських воїнів. Двох з них, на жаль, посмертно.

Про це він розповів під час свого відеозвернення.

"Вже традиційно підписав указ про нагородження наших захисників. Семи військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. З них двох – посмертно. Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну! Вічна вдячність нашим захисникам, нашим захисницям!" - сказав президент під час свого відеозвернення.

У цьому ж зверненні президент Володимир Зеленський назвав весняний призов в Росії, який стартував 1 квітня, "нерозумним жартом". Особливу увагу президент звернув на незаконний призов в окупованому Криму, який є воєнним злочином.

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